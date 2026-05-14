La stand-up comedy di Andrea Saleri arriva a Santa Rita con lo spettacolo Bombo Atomico
Sabato 23 maggio, alle ore 21:00, il quartiere Santa Rita di Torino ospiterà una tappa della stagione teatrale di via Mombarcaro 99b. Protagonista della serata sarà il comico Andrea Saleri con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy intitolato "Bombo Atomico". L’evento, organizzato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Stand up comedy, Andrea Saleri live | special collectionLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14...
Eleazaro torna in città con 'Kamikaze': lo spettacolo di stand-up comedy sulla vita, la morte e il mondoSi chiama ‘Kamikaze’ l'evento che si terrà venerdì 24 alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara.
Andrea Saleri conclude la Stand Uptown Comedy del MaiteTorna l’appuntamento mensile con la stand up comedy del Circolo Maite, ultimo spettacolo previsto dal cartellone della rassegna Stand UpTown, con l’esibizione del giovane comico bresciano Andrea ... bergamonews.it
TUA MAMMAUltimo appuntamento con la rassegna del Maite intitolata Stand Up Comedy. Tua mamma è la risposta che Andrea Saleri dà ogni volta che la SIAE gli chiede se i testi del suo spettacolo siano ... ecodibergamo.it