Eleazaro torna in città con ' Kamikaze' | lo spettacolo di stand-up comedy sulla vita la morte e il mondo

Venerdì sera il Teatro Nuovo di Ferrara ospiterà lo spettacolo di stand-up comedy intitolato ‘Kamikaze’, scritto e interpretato da Eleazaro. L’evento si svolgerà alle 21 e rappresenta la seconda volta in città per l’artista, che ha già registrato il tutto esaurito in occasione della sua prima visita. Lo spettacolo affronta temi come la vita e la morte con un approccio umoristico e diretto.

Si chiama ‘Kamikaze’ l'evento che si terrà venerdì 24 alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara. Seconda volta in città per Eleazaro e secondo sold out. Per raggiungere il mindset necessario a scrivere ‘Kamikaze’, Eleazaro è andato in treno fino a Cividale del Friuli dove ha soggiornato alcune.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ELEAZARO - Grande figlio di p*****a - INTEGRALE Notizie correlate Leggi anche: C’è Eleazaro Rossi all’Auditorium. Il kamikaze della stand up comedy Angelo Pintus torna in tour con una nuova ora di stand up comedy, al Palagalassi lo show "Nabana"Con “Nabana”, il comico Angelo Pintus torna a teatro con un nuovo tour e uno spettacolo che mescola comicità, riflessione e uno stile inconfondibile...