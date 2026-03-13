Il 14 marzo si svolgerà uno spettacolo di stand-up comedy con Andrea Saleri in scena in una località di NoLo. L’evento, intitolato

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14 Marzo - STAND UP COMEDY ANDREA SALERI Live Special Collection PotaBoyz Edition Zona NoLo?? "NON HAI BISOGNO DI UN MOTIVO PER RIDERE, TI BASTA UN MICROFONO."??L'ingresso al The Hemp Club si entra sia dal civico 5 che dal civico 7 (ingresso sotto la scritta nolo 7), se entri dal civico 5 vai giù dalla rampa giri a destra e fai fino alla porta verde, se entri dal civico 7 vai giù dalla rampa e la porta verde la trovi subito a sinistra.Humordcolor preme "PLAY" sulla sua Special Collection Vol. 1: una rassegna di eventi dal sapore cult, pensati come pezzi da collezione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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