Durante una puntata speciale di Sprint Zone, trasmessa su YouTube da OA Sport, è stato discusso il possibile ritorno alle competizioni di Alex Schwazer. La Sorda ha dichiarato che Schwazer è stato invitato a partecipare alla mezza maratona degli Europei e che Donati sta cercando di convincerlo a tornare in gara. La trasmissione ha analizzato questa eventualità, concentrandosi sulle voci che circolano in vista delle prossime competizioni.

Nella puntata speciale di Sprint Zone, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, si è parlato del possibile ritorno agonistico di Alex Schwazer, uno dei temi più caldi del momento. Stefano La Sorda, esperto di marcia e giudice internazionale, ha analizzato, insieme al conduttore Ferdinando Savarese, regolamenti, scenari e possibili sviluppi dopo le recenti dichiarazioni dello stesso Schwazer che ha ammesso di non aspettarsi una convocazione dalla Federazione. La posizione sul caso Schwazer: “ Giusto per specificare, perché sennò le persone pensano che uno voglia mettere le mani avanti. Allora, tu hai espresso la tua posizione, io esprimo un po’ più nel dettaglio la mia, nel senso che una volta che per me un atleta ha scontato la squalifica doping, io sono molto asettico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Sorda svela: “A Schwazer è stato chiesto di fare la mezza agli Europei. Donati sta provando a convincerlo”

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