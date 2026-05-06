Alex Schwazer non parteciperà ai prossimi campionati europei, come comunicato dalla federazione nazionale. La decisione è stata presa senza indicare motivazioni specifiche, lasciando spazio a interpretazioni sui motivi dietro questa scelta. La vicenda dell’atleta, coinvolto in procedure legali e squalifiche, continua a suscitare attenzione e domande sui passaggi successivi e sulla possibilità di un suo ritorno alle competizioni.

Un giorno capiremo perché Alex Schwazer non possa avere indietro almeno un po’ del tempo che una vicenda incredibile e ancora dai risvolti oscuri gli ha tolto. Non è ancora il momento: all’ex campione azzurro, squalificato per doping prima e poi riabilitato dalla giustizia civile ma non da quella sportiva, non è bastato stabilire a 41 anni il record italiano nella maratona di marcia, prestazione che poteva autorizzare il sogno personale di partecipare ai prossimi Europei con la maglia azzurra. E invece: “Il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio La Torre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham”, ha raccontato all'Ansa Schwazer, pochi giorni dopo aver stabilito a 41 anni il record italiano della maratona di marcia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Schwazer: “Non andrò agli Europei, lo ha deciso la Fidal”

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