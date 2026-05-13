Nella puntata speciale di mercoledì di Sprint Zone si è parlato del possibile ritorno alle competizioni di Alex Schwazer, uno dei temi più discussi nell’atletica italiana. Stefano La Sorda ha commentato la situazione, mentre si discute delle sue prospettive di partecipare agli Europei. La discussione si concentra sulle recenti vicende legate all’atleta e sulla possibilità di rivederlo in gara.

Puntata speciale del mercoledì di Sprint Zone dedicata a uno dei temi più discussi dell’atletica italiana: il ritorno agonistico di Alex Schwazer. Dopo la fine della seconda squalifica per doping, terminata nel luglio 2024, il marciatore altoatesino è tornato protagonista con una prestazione che ha riacceso il dibattito nel mondo della marcia e dell’atletica azzurra. Lo scorso 26 aprile, in Germania, Schwazer ha infatti realizzato la migliore prestazione italiana sulla distanza dei 42,195 km di marcia con il tempo di 3h01’55. Da quel momento si è aperta una forte discussione sulla possibile convocazione agli Europei di Birmingham. Sul tavolo ci sono però diversi aspetti delicati: la carta etica della FIDAL e i criteri di qualificazione fissati dalla federazione, che prevedevano il conseguimento del tempo utile entro il 12 aprile.🔗 Leggi su Oasport.it

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Alex Schwazer torna a far discutere: può andare agli Europei Parla Stefano La Sorda

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Temi più discussi: Schwazer tra record e futuro: Penso solo a ciò che viene. E gli Europei di Birmingham...; A Schwazer non basta il record italiano nella maratona: Mi hanno appena detto che non andrò all'Europeo. Non voglio polemizzare; Schwazer: Non farò gli Europei, accetto la scelta della Federazione ma non mi fermo; Esclusiva Alex Schwazer: Sulla possibilità di andare agli Europei vi dico che….

Alex Schwazer non sarà presente ai prossimi campionati europei in programma dal 10 al 16 agosto 2026 a Birmingham ???? Il terzo crono mondiale dell’anno (3 ore 01'55) fatto registrare lo scorso 26 aprile nella maratona di marcia dei campionati tede x.com

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