Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar riguardo al Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto come il “Castello delle Cerimonie”. La struttura si trova a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, ed è nota per essere stata protagonista di un programma televisivo trasmesso su una rete dedicata a eventi e cerimonie. La famiglia proprietaria ha commentato la sentenza parlando di un “spiraglio di giustizia”. La vicenda riguarda questioni legali relative alla gestione e alle autorizzazioni del complesso.

Nuovo colpo di scena nella vicenda che vede protagonista il Grand Hotel La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, noto in tutta Italia come “Il castello delle cerimonie”, titolo del programma per anni in onda su Real Time. Dopo che l’11 maggio il Tar della Campania aveva confermato la revoca della licenza commerciale da parte del comune campano, la struttura ricettiva avrebbe dovuto chiudere i battenti nelle scorse ore. Così invece non è, perché il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia e l’esecutività della sentenza del Tar. D’altronde la famiglia Polese e la Direzione de La Sonrisa avevano annunciato in una nota che, attraverso i loro legali, avrebbero proposto “immediato appello” proprio innanzi al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Sonrisa deve restare aperta”: il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar sul “Castello delle Cerimonie”. La famiglia Polese: “Uno spiraglio di giustizia”

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