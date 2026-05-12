Il Tar della Campania ha deciso di confermare la revoca delle licenze per il Grand Hotel La Sonrisa, noto come il Castello delle Cerimonie, situato a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La famiglia proprietaria ha annunciato che presenterà immediatamente un ricorso contro questa decisione. La struttura, nota per il programma televisivo trasmesso su Real Time, non potrà più svolgere le sue attività ricettive.

“In seguito alla pronuncia dei giudici della settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, – ha dichiarato la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale – diventa definitiva la revoca delle licenze per le attività alberghiera e di ristorazione del Grand Hotel La Sonrisa da parte del Comune di Sant’Antonio Abate. Ne consegue che le attività debbano cessare”. “La famiglia Polese, e in particolare la società La Sonrisa, – viene sottolineato nel il comunicato – è fiduciosa che la giustizia possa fare il suo corso. Con gli strumenti a nostra disposizione continuiamo la nostra battaglia affinché giustizia sia fatta in merito al nostro caso, che è a dir poco clamoroso”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stop a tutte le attività”: il Tar conferma la revoca delle licenze al Castello delle Cerimonie. La famiglia Polese non molla: “Faremo immediato appello”

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