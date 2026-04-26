Fiorentina Vanoli prima del Sassuolo | Bravi nell’ultimo periodo con la rosa non al completo a fare questi piccoli passi verso la salvezza Ecco chi giocherà in attacco

Prima di affrontare il match contro il Sassuolo, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore della Fiorentina ha commentato la situazione della squadra. Ha sottolineato come, nonostante le assenze e le difficoltà nelle ultime settimane, la rosa abbia fatto dei progressi e si avvii verso la salvezza. Inoltre, ha annunciato i giocatori che scenderanno in attacco per la partita.

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