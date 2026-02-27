Repesa al Forum | La squadra non aveva voglia di giocare

Durante il Forum, Jasmin Repesa ha commentato la situazione della sua squadra, affermando che non aveva voglia di giocare. Due mesi dopo l’esclusione dalla Shark, l’allenatore ha reso pubbliche le sue impressioni sulla partita contro Milano e sulla condizione dei giocatori. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di analisi diretta dei recenti avvenimenti.

Due mesi dopo l'esclusione dalla Shark, Jasmin Repesa torna a parlare di Trapani e della sfida presentata da Milano, offrendo una lettura immediata dei fatti: dalla gestione dello spogliatoio al lavoro dello staff, passando per le aspirazioni europee legate al progetto della squadra. Il racconto lascia intravedere una solidità di rapporto con la piazza e una volontà di proseguire con determinazione nonostante le battute d'arresto. Il coach descrive un legame profondo con la città, costruito nel tempo attraverso rapporti diretti e una fiducia che si alimenta di quotidianità e confronto. La frustrazione per un percorso interrotto resta presente, ma è accompagnata dalla consapevolezza delle basi solide su cui poggia il lavoro operato dal gruppo e dallo staff.