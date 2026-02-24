Ripresa degli allenamenti a Milanello | Furlani motiva la squadra in vista della sfida con la Cremonese

Furlani ha motivato la squadra nel centro di allenamento di Milanello, dopo la sconfitta casalinga contro una squadra avversaria. La causa principale è stata la necessità di ritrovare fiducia e concentrazione in vista della prossima partita contro la Cremonese. I giocatori si sono concentrati su esercizi intensi e strategie tattiche, cercando di correggere gli errori recenti. La squadra si prepara con determinazione per affrontare l’appuntamento successivo.

Nel centro sportivo milanese, la squadra procede con massima concentrazione dopo il recente ko casalingo. La ripresa degli allenamenti si è svolta a Carnago, mantenendo invariata la composizione dell'organico e concentrandosi su una preparazione mirata per la gara domenicale contro la Cremonese. L'obiettivo è reagire con lucidità, ritorno al successo e una cornice di fiducia in vista del derby. La sessione ha posto la priorità al rafforzamento della coesione di gruppo e all'affinamento di pratiche tattiche utili a rispondere alle sfide della Cremonese. L'impegno è stato orientato a rimuovere gli errori evidenziati nell'esito dell'ultima uscita e a impostare una prestazione pienamente reattiva per tutta la durata dell'incontro previsto nella fascia oraria di pranzo della giornata di domenica.