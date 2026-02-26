Nuova terapia anti HIV a singola compressa sicura ed efficace | i risultati dei nuovi studi

Nuova terapia contro l'HIV a base di una singola compressa ha mostrato risultati promettenti in studi recenti. Le ricerche condotte dai laboratori coinvolti indicano che il trattamento è ben tollerato e capace di ridurre la carica virale. Questo approccio potrebbe rappresentare un passo avanti nella gestione delle terapie antiretrovirali, offrendo un'alternativa più semplice e efficace.

I ricercatori della casa farmaceutica Gilead Sciences, Inc. hanno determinato che la terapia sperimentale contro l'HIV basata su una singola compressa (con i farmaci antiretrovirali bictegravir e lenacapavir) è ben tollerata ed efficace nell'indurre la soppressione virale. La terapia va assunta una volta al giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Nuovi filtri anti Pfas negli impianti: "Così, acqua potabile più sicura""Acqua potabile più sicura", a Vimodrone arrivano altri filtri anti-Pfas "in linea con la nuova direttiva Ue". Ematologo Corradini: "Terapia singola liso-cel migliora qualità vita pazienti con linfoma"Nel trattamento dei linfomi aggressivi recidivanti o refrattari, "il meccanismo produttivo di liso-cel è completamente diverso da quello di tisa-cel... Temi più discussi: Anito-cel e la corsa al mieloma multiplo: Gilead acquisisce Arcellx per $7,8 mld; Vaccino antinfluenzale 2025/2026: quando farlo?; Hiv, migliore aderenza ed efficacia con cura long acting rispetto alla giornaliera; Hiv, migliore aderenza ed efficacia con cura long acting rispetto alla giornaliera. Hiv, una nuova pillola al giorno potrebbe migliorare la qualità della vita dei pazientiUna nuova pillola quotidiana contro l’Hiv potrebbe semplificare le cure, mantenere la soppressione virale e migliorare qualità della vita. blitzquotidiano.it Una sola compressa contro l’HIV: i nuovi dati che cambiano le prospettiveUna nuova monocompressa contro l’HIV mantiene la soppressione virale nel 96% dei pazienti. I risultati dello studio di fase 3 pubblicato su The Lancet. pazienti.it Nel mese delle malattie rare arriva una notizia tanto attesa: AIFA ha autorizzato quattro nuovi farmaci orfani, tra cui la prima CAR-T rimborsata per il mieloma multiplo e una nuova terapia per la distrofia muscolare di Duchenne. L’Italia è tra i primi Paesi in Euro facebook Ho iniziato la nuova terapia per le ossa proprio all’inizio della Quaresima. Ora mi avvicino ancora di più alla Tua dolce croce, o Gesù. x.com