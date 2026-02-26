Nuova terapia anti HIV a singola compressa sicura ed efficace | così sopprime il virus che causa l'AIDS

Una nuova terapia contro l'HIV, somministrata in una sola compressa, promette di essere sicura ed efficace nel ridurre il virus responsabile dell'AIDS. Ricercatori hanno verificato che il trattamento, che combina due farmaci antiretrovirali, si dimostra ben tollerato e capace di sopprimere la replicazione virale. Si tratta di un passo importante nel percorso di miglioramento delle terapie disponibili.

I ricercatori della casa farmaceutica Gilead Sciences, Inc. hanno determinato che la terapia sperimentale contro l'HIV basata su una singola compressa (con i farmaci antiretrovirali bictegravir e lenacapavir) è ben tollerata ed efficace nell'indurre la soppressione virale. La terapia va assunta una volta al giorno.

