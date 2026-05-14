La sfida dei legali su movente Dna e scena del delitto Compatibilità Ma non c' è nulla che lo inchiodi

In un caso di omicidio, gli investigatori stanno analizzando gli elementi raccolti sulla scena del crimine, sui reperti di DNA e sul possibile movente. Finora, non sono emersi elementi che possano collegare in modo diretto l’accusato all’omicidio, né prove che possano inchiodarlo. La discussione si concentra sulla compatibilità dei reperti e sulla mancanza di motivi evidenti che possano sostenere una condanna senza ombra di dubbio.

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Le tracce deboli, la bici "sparita", lo scontrino di Vigevano: in cinque consulenze gli avvocati di esempio provano a smontare la tesi dei pm Pensate davvero di condannare Andrea Sempio all'ergastolo senza un movente, senza nulla che lo collochi sulla scena del delitto, sulla base di soliloqui senza capo né coda e con un alibi che ha retto alle verifiche? È questo, in sostanza, l'approccio dei difensori del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, mentre scorrono i termini concessi dal codice per replicare alle accuse mosse dalla Procura di Pavia: Angela Taccia e Liborio Cataliotti, i due legali di Sempio, hanno ancora una settimana di tempo per depositare atti o chiedere l'interrogatorio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sfida dei legali su movente, Dna e scena del delitto. "Compatibilità. Ma non c'è nulla che lo inchiodi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Delitto di Garlasco: Movente e Dna Delitto di Garlasco, l’inchiesta su Sempio che riscrive la scena del delitto. Gli inquirenti: “È una ricostruzione e come tale resta opinabile”Indizi, ricostruzioni, ipotesi che, pur supportate da accertamenti, documenti, testimonianze, consulenze, riletture di intercettazioni, tali restano. Si parla di: Anomalie vascolari nei bambini: diagnosi genetica e terapie di precisione, la sfida del Bambino Gesù; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L’AI conquista i grandi studi legali: la sfida lanciata da AnthropicAnthropic ha rilasciato ieri 20 nuove integrazioni con gli strumenti di AI che gli studi legali già utilizzano. fortuneita.com