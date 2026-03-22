Delitto di Garlasco | Movente e Dna

Diventa sempre più intricata la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni emerse dalla consulenza della dottoressa Cattaneo, Chiara Poggi si sarebbe difesa e il DNA sui margini ungueali sarebbe quello dell’assassino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Delitto Garlasco, consulenza Poggi: “Aggressione iniziata in cucina dove c’è dna Stasi”L’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata “nella cucina” e non sull’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco.

Delitto di Garlasco, la svolta sul DNA: cosa succede ora

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Garlasco. Le indiscrezioni sulla nuova perizia della professoressa Cattaneo potrebbero aprire un nuovo scenario sul delitto di Chiara Poggi. Martedì a Farwest alle 21,20 su Raitre #farwest facebook

Delitto di Garlasco: il giallo dell'apertura della cartella militare. La mia analisi fatta a @QuartoGrado . link.mgpf.it/sTCF #Garlasco #quartogrado x.com