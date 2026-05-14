Durante un’udienza, i rappresentanti di un consorzio e di un comitato hanno espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta, ma hanno anche ritenuto necessario precisare alcuni punti di vista. Hanno sottolineato l’importanza della tutela di un’area considerata simbolo di precedenza in ambito di salvaguardia ambientale e culturale, evidenziando come questa regione sia stata pioniera in tali iniziative. La discussione si è concentrata su tematiche legate alla protezione del territorio.

di Laura Valdesi SIENA "Grazie per l’attenzione che ci è stata riservata con questa audizione, anche se riteniamo di dover fare una precisazione sin dall’inizio. Ossia che il Consorzio tutela del Palio, al di là del nome che può trarre in inganno, non ha ruoli, diretti o indiretti, nella gestione e nell’organizzazione (della Festa, ndr) affidate da sempre al Comune. Una premessa per porre il nostro Consorzio nella giusta collocazione". Così il presidente del Ctps Massimo Bianchi mette le mani avanti. E chiarisce subito ai componenti della commissione agricoltura della Camera che non è il soggetto giusto da ascoltare nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante ’ Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sferzata di Consorzio e Comitato: "Salvaguardia, Siena antesignana"

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