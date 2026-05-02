Centro migranti a Vignanello nasce il comitato contro la struttura e spunta la clausola di salvaguardia

Nuovo centro di accoglienza straordinaria a Vignanello: in queste ore la protesta è montata fino a diventare un caso territoriale che sta unendo l'intera area dei Cimini. Un gruppo spontaneo di cittadini si è ufficialmente costituito per dare voce alle preoccupazioni di chi vive il territorio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Una raccolta di contenuti

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