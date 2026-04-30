Inzaghi | Scioccato da inchiesta arbitri hanno penalizzato Inter Con la Champions sarei rimasto in nerazzurro

Simone Inzaghi ha recentemente rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso le tappe della sua carriera con l'Inter. L'ex tecnico, ora alla guida dell'Al Hilal in Arabia Saudita, ha espresso sorpresa per l'inchiesta in corso, affermando di essere rimasto scioccato. Ha anche commentato il suo rapporto con la squadra, dichiarando che con la Champions League avrebbe proseguito la sua avventura nerazzurra.

(Adnkronos) – Simone Inzaghi torna a parlare. L'ex tecnico dell'Inter, oggi allenatore dell'Al Hilal in Arabia Saudita, ricorda – in un'intervista alla Gazzetta dello Sport – i successi e le delusioni in nerazzurro, toccando anche temi d'attualità come l'inchiesta arbitri: "Mi ha scioccato. L’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti". L'ex tecnico nerazzurro ha parlato così dei due scudetti 'mancati', nel 2022 (vittoria del Milan di Stefano Pioli) e nel 2025 (trionfo del Napoli di Antonio Conte): "Non si possono avere rimpianti nello sport, tanto più se arrivi secondo dietro ad avversari che hanno fatto percorsi importanti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Sentite Inzaghi: “L’Inter penalizzata dagli arbitri, scioccato dall’inchiesta”.Sembra un’intervista inventata e invece sono vere le dichiarazioni che Simone Inzaghi ha reso alla Gazzetta dello Sport.

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