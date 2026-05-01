Serie A incendio devastante e partita a rischio rinvio | cosa succede

Nella serata si svolge una partita di Serie A valida per la 35ª giornata del campionato, ma un incendio di vaste proporzioni ha causato preoccupazioni. La prefettura e la Lega Serie A stanno comunicando tra loro per monitorare la situazione. Al momento, non è stata ancora presa una decisione definitiva sulla disputa dell'incontro, mentre sono in corso valutazioni per verificare le condizioni e la sicurezza dell'evento.

Prefettura e Lega Serie A sono in costante contatto Valutazioni in corso, non si esclude il rinvio della partita in programma questa sera e valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Serie A, incendio e partita a rischio rinvio: cosa succede (Screen video Vigili del Fuoco) – Calciomercato.it L’incendio che sta devastando il Monte Faeta, situato a pochi chilometri di distanza da Pisa, potrebbe indurre le autorità preposte a disporre il rinvio della sfida tra i nerazzurri e il Lecce fissata per stasera (0re 20.45) alla ‘Cetilar Arena’. Sarebbero già circa 3.500 gli sfollati a causa della conflagrazione che sta distruggendo il Monte Faeta, una delle cime più alte dei Monti Pisani collocata in Toscana tra le province di Pisa e Lucca.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, incendio devastante e partita a rischio rinvio: cosa succede Notizie correlate Italia, incendio devastante! Area completamente a fuoco: cosa succedeUn incendio a Roma ha impegnato per diverse ore i soccorsi nel pomeriggio di oggi, quando un vasto rogo è esploso all’interno di un magazzino nella... VIDEO Incendio sul monte Faeta: Pisa-Lecce a rischio rinvio?Le fiamme stanno divorando il Monte Faeta, a pochi chilometri da Pisa, dalla serata di mercoledì 29 aprile. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Incendio nella roulotte, 62enne morto dopo tre giorni di agonia. Le fiamme da un fornelletto a gas; Incendio boschivo a Cuorgnè: i Carabinieri Forestali individuano il presunto responsabile; Outlander-Nella foresta su Sky Serie - Guida TV. Il @comogamingclub é campione! #eSerieAGoleador #FC26 - facebook.com facebook #Calcio, serie B, il Palermo vince in rimonta sul Catanzaro 3-2. Barbera in giubilo. Due volte sotto, due volte a rialzarsi. I rosanero non mollano mai e piegano i calabresi con un rigore di Pohjanpalo all'86', salendo così a 72 punti @TgrRai #IoSeguoTgr x.com