A Miami, si avvicina la finale del torneo di tennis tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, disputata sul campo dell’Hard Rock Stadium. Tuttavia, le previsioni meteo indicano possibilità di pioggia, mettendo a rischio lo svolgimento dell’evento. In caso di cancellazione, non sono stati ancora annunciati eventuali riprogrammi o modalità di svolgimento alternative.

Una festa rovinata sul più bello? Potrebbe accadere. A Miami si è vicini all’epilogo del torneo di tennis sul campo dell’Hard Rock Stadium tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Domani, non prima delle 21:00 italiane, è previsto l’atto conclusivo del prestigioso evento negli States. Un’occasione storica per Sinner di completare il Sunshine Double, ovvero vincere in successione i Masters1000 di Indian Wells e per l’appunto del 1000 citato. Ci potrebbe essere però un ostacolo importante. Secondo le previsioni meteorologiche, a Miami è prevista tanta pioggia domani e lunedì e l’eventuale “finestra” da sfruttare per giocare la partita potrebbe essere prima dell’orario indicato (17:00-19:00 italiane) e forse dopo (dalle 22:00 nostrane). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rischio pioggia per la finale Sinner-Lehecka a Miami! Cosa succede in caso di cancellazione

Articoli correlati

Sinner batte Zverev, a Miami finale con LeheckaAGI - Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami.

Sinner batte anche Zverev, finale a Miami contro LeheckaAltra prova di forza dell'azzurro, a un passo dal Sunshine Double MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner è in finale al "Miami Open", secondo Masters...

Contenuti utili per approfondire Rischio pioggia per la finale Sinner...

Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte Lehecka entra nella storiaL'azzurro carico in vista della finale contro Lehecka: Lui qui sta giocando benissimo. Il servizio? Migliorarlo è stato un processo lungo ... corrieredellosport.it

Dove vedere in tv Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026: orario finale e streamingSeconda finale dell'anno e anche consecutiva per Jannik Sinner. Dopo Indian Wells, il numero due del mondo ha raggiunto l'ultimo atto anche a Miami, dove ... oasport.it