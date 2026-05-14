La scuola sale sul palco Oltre cento appuntamenti

Quest'anno, il settore scolastico toscano ha organizzato 109 eventi, tra laboratori, spettacoli e lezioni, distribuiti in 788 appuntamenti. Questi eventi hanno coinvolto circa 99 scuole situate in 46 Comuni di tutte e 10 le province della regione, portando le attività educative sul palco e rendendole accessibili a bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

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Un totale di 109 iniziative, sviluppate in 788 appuntamenti tra laboratori, spettacoli e lezioni, che coinvolgono bambine, bambini, ragazze e ragazzi di circa 99 scuole presenti in 46 Comuni di tutte e 10 le province toscane. È l’insieme delle attività che, nell’ambito del Progetto Scuole, la Fondazione Toscana Spettacolo (Fts) promuove e realizza nella stagione 202526, coinvolgendo 47 compagnie, di cui 39 toscane, per un investimento pari a 247.054 euro. La Toscana è la prima regione in Italia ad avere una legge che eleva le discipline dello spettacolo a materia educativa curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in base alla normativa approvata l’agosto scorso, assegnando a Fts il compito di attuarla.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scuola sale sul palco. Oltre cento appuntamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video For a fake love, he ruined her. Reborn, she slapped him and sent him to hell. Notizie correlate Atletica veneta, ecco il calendario estivo: oltre cento appuntamenti fino a fine annoUn centinaio gli appuntamenti in programma sino a fine anno: apertura su pista l’11 aprile a Lonigo. Concerto quaresimale. Cento artisti sul palcoLEGNANO Sarà un grande evento musicale quello in programma sabato 28 marzo alle 21 nella Basilica di San Magno, dove oltre cento musicisti daranno... Argomenti più discussi: La scuola sale sul palco. Oltre cento appuntamenti; Inclusione scolastica, il grido d'allarme del CNDDU: Asacom, il grande buco nero dell’inclusione, oltre 15mila alunni con disabilità senza assistenza; Autostrade per l'Italia; L'utile del gruppo Sella sale con Hype nel trimestre oltre 112 milioni. INTERMEZZO S.A.S. DI CESARANO MELANIA - Results on X | Live Posts & Updates x.com