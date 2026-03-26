Sabato 28 marzo alle 21, nella Basilica di San Magno a Legnano, si terrà un concerto quaresimale con la partecipazione di oltre cento musicisti. L’evento sarà dedicato all’esecuzione dello Stabat Mater di Franz Joseph Haydn, considerato uno dei capolavori della musica sacra. La serata si svolgerà nel rispetto delle tradizioni religiose della Quaresima.

LEGNANO Sarà un grande evento musicale quello in programma sabato 28 marzo alle 21 nella Basilica di San Magno, dove oltre cento musicisti daranno vita a uno dei capolavori della musica sacra: lo Stabat Mater di Franz Joseph Haydn. Il concerto quaresimale vedrà protagonisti il Coro Sinfonico e l’ Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi, insieme a quattro giovani solisti di livello internazionale. L’iniziativa si inserisce nella stagione " Itinerari Musicali 20252026 " e gode del patrocinio del Comune di Legnano. A sostenerla sono la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il suo ente Ccr Insieme Ets, mentre la parrocchia di San Magno ospiterà l’evento nella suggestiva cornice della basilica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerto quaresimale. Cento artisti sul palco

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