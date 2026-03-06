Atletica veneta ecco il calendario estivo | oltre cento appuntamenti fino a fine anno

Il calendario estivo dell’atletica veneta è stato ufficializzato dal Consiglio regionale della FIDAL durante la riunione di ieri sera a Padova. Sono stati annunciati oltre cento appuntamenti che si svolgeranno da aprile a dicembre, coprendo diverse discipline come pista, strada, montagna, salti in piazza, trail e Nordic walking. Gli eventi si terranno in varie località della regione, coinvolgendo atleti e appassionati di diverse età.

Un centinaio gli appuntamenti in programma sino a fine anno: apertura su pista l'11 aprile a Lonigo. Nasce la Veneto Summer League con otto meeting. Nella fase regionale dei campionati italiani assoluti di società le sedi di gara saranno sdoppiate (uomini a Conegliano e donne a Vittorio Veneto). Tricolori under 20 il 4 e 5 luglio a Caorle Pista, strada, montagna. E poi ancora salti in piazza, trail e nordic walking. Quasi cento eventi, da aprile a dicembre, nel calendario estivo dell'atletica ufficializzato dal Consiglio regionale della FIDAL, riunitosi ieri sera a Padova. La stagione in pista scatterà sabato 11 aprile, a Lonigo, nel Vicentino, con la prima apertura regionale.