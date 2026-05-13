Kate Middleton a Reggio Emilia – Le foto

Oggi a Reggio Emilia è arrivata Kate Middleton per una visita di due giorni in Italia. La duchessa di Cambridge è stata accolta con entusiasmo e ha partecipato a diversi eventi pubblici nella città. Le foto della giornata mostrano momenti di interazione con cittadini e partecipazioni a incontri ufficiali. La visita proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori impegni e incontri programmati.

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