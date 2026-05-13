Kate Middleton a Reggio Emilia – Le foto

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Reggio Emilia è arrivata Kate Middleton per una visita di due giorni in Italia. La duchessa di Cambridge è stata accolta con entusiasmo e ha partecipato a diversi eventi pubblici nella città. Le foto della giornata mostrano momenti di interazione con cittadini e partecipazioni a incontri ufficiali. La visita proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori impegni e incontri programmati.

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Kate Middleton è arrivata oggi a Reggio Emilia per una visita di due giorni in Italia. La principessa del Galles, al suo primo viaggio all’estero dall’annuncio della remissione del suo cancro, è stata accolta in piazza Prampolini dal sindaco del capoluogo emiliano Marco Massari e dal Prefetto Salvatore Angieri. In piazza anche una folla entusiasta con tante bandiere del Regno Unito e tanti bambini. Il viaggio della moglie del principe William è incentrato sull’educazione della prima infanzia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Kate Middleton books first overseas trip since cancer diagnosis

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