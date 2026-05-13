Kate Middleton a Reggio Emilia – Le foto
Oggi a Reggio Emilia è arrivata Kate Middleton per una visita di due giorni in Italia. La duchessa di Cambridge è stata accolta con entusiasmo e ha partecipato a diversi eventi pubblici nella città. Le foto della giornata mostrano momenti di interazione con cittadini e partecipazioni a incontri ufficiali. La visita proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori impegni e incontri programmati.
Kate Middleton è arrivata oggi a Reggio Emilia per una visita di due giorni in Italia. La principessa del Galles, al suo primo viaggio all’estero dall’annuncio della remissione del suo cancro, è stata accolta in piazza Prampolini dal sindaco del capoluogo emiliano Marco Massari e dal Prefetto Salvatore Angieri. In piazza anche una folla entusiasta con tante bandiere del Regno Unito e tanti bambini. Il viaggio della moglie del principe William è incentrato sull’educazione della prima infanzia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it
Kate Middleton books first overseas trip since cancer diagnosis
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Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia in piazza Prampolini a Reggio. Da stamattina, intorno alle 8.30, erano già presenti diversi seguaci della famiglia reale inglese, con bandiere, abbigliamento formale e i classici cappellini che tanto amava la regina Elis - Facebook facebook
La principessa britannica Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per una visita di due giorni legata alla sua fondazione sull'infanzia, la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Si tratta del suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando le x.com
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