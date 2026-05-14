La scienziata dell’anno in Austria è Francesca Ferlaino | In Brasile con papà per comprare Careca mi fermai in hotel a parlare con Rubbia

La scienziata dell’anno in Austria è Francesca Ferlaino, nota per il suo coinvolgimento nel mondo della fisica. Durante un viaggio in Brasile con suo padre, si fermò in hotel per discutere con un fisico noto. Il suo cognome, fino a ora, era collegato principalmente al Napoli degli anni ’80, un’epoca in cui la squadra contava giocatori come Maradona, Ferrara e Alemao.

Il suo cognome, finora, era associato solo al Napoli degli anni ’80, quello di Maradona, Ferrara e Alemao. Da adesso, invece “ Ferlaino ” sarà legato alla scienza: Francesca Ferlaino, figlia di Corrado, ex presidente della SSC Napoli, è stata premiata come “ scienziata dell’anno ” in Austria. Qaurantotto anni, direttrice dell’Institute for Quantum Optics and Quantum Information e docente all’Università di Innsbruck, Ferlaino ha scoperto un nuovo stato della materia, il “supersolido”, che unisce caratteristiche apparentemente incompatibili: quelle di un fluido e quelle di un cristallo. La sua scoperta potrebbe aiutare a comprendere alcune anomalie nella rotazione delle pulsar, stelle di neutroni densissime che ruotano a velocità elevatissime. 🔗 Leggi su Open.online

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