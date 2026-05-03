Paga l’hotel con la carta clonata smascherato dall’Austria

Un uomo è stato scoperto mentre cercava di saldare il conto di un hotel a Civitanova utilizzando una carta di credito clonata. L’intervento è avvenuto grazie a una telefonata arrivata dall’Austria, che ha permesso di smascherare la truffa prima che fosse completata. La polizia ha intervenuto sul posto e ha accertato la provenienza della carta fraudolenta. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

Una telefonata dall’Austria sventa la truffa in un hotel a Civitanova: un uomo è stato smascherato mentre tentava di pagare il conto con una carta di credito clonata. L’allarme è scattato la notte del 24 aprile, quando è arrivata in commissariato la chiamata di un 47enne austriaco, che segnalava l’uso indebito della propria carta di credito. L’uomo aveva la tessera con sé e aveva anche provveduto a bloccarla dopo il primo allarme, ma la carta risultava in uso in un hotel di Civitanova. Sul posto è arrivata allora la volante del commissariato di polizia. Arrivati nell’albergo, gli agenti sono venuti a sapere dal proprietario che un 23enne di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paga l’hotel con la carta clonata, smascherato dall’Austria Notizie correlate Leggi anche: Aiuta un’amica in difficoltà e finisce a processo per una carta clonata Cassazione: annullata condanna per 200 euro da carta clonataLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna per riciclaggio emessa nei confronti di un cittadino di Reggio Calabria, stabilendo che le prove non... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paga l’hotel con la carta clonata, smascherato dall’Austria; Paga con carte clonate in hotel, una telefonata dall’Austria lo smaschera; Protesta migranti a Treviso, un imprenditore paga l'hotel per una settimana; In vacanza sì, ma con un prestito personale. Genova, non paga l’hotel e detiene un Rolex falso, 54enne denunciatoGenova - Aveva con sé un Rolex falso, che ha dichiarato di dover rivendere per conto terzi per un valore di circa 10mila euro. Un uomo di 54 anni è stato denunciato dalla polizia a Genova per ... ilsecoloxix.it Imprenditore anonimo paga l'hotel ai migranti senzatettoLa svolta è arrivata poco dopo mezzogiorno. Un imprenditore trevigiano, che ha chiesto di restare anonimo, ha deciso di sostenere le spese per una settimana di permanenza in albergo per tutti i ... polesine24.it Fan di Achille Lauro paga 10mila per incontrarlo ma viene truffata. Poi, la consolazione: un incontro privato con il suo idolo. È il gesto del cantante di 'Incoscienti giovani' che, venuto a conoscenza dell'imbroglio "tramite i giornali", ha deciso di contattare la fan - facebook.com facebook «Chi mi ha dato della p*****a ora paga», Silvia Salis querela gli hater e incassa i primi 5mila euro (che andranno in beneficenza) - Il video x.com