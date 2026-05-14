La Scena & friends torna sul palco il collettivo che promuove il cantautorato mestrino

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collettivo di giovani cantautori mestrini si prepara a tornare sul palco con l'evento intitolato “La Scena & friends”. La serata si terrà venerdì 15 maggio nell’auditorium del Centro Culturale Candiani. Questa iniziativa riunisce i membri del collettivo e altri artisti invitati, offrendo un’occasione per esibirsi davanti al pubblico locale. La partecipazione è prevista per la sera, con esibizioni musicali di vari componenti del gruppo e ospiti speciali.

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Il collettivo La Scena, formato da giovani cantautori mestrini, torna sul palco con “La Scena & friends”, in programma venerdì 15 maggio nell'auditorium del Centro Culturale Candiani. Il format propone dal vivo le voci e le sonorità più interessanti della musica cantautorale contemporanea del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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