La Scandone domina gara 1 | Cagliari travolta 99-66 al Del Mauro

Nel primo turno dei quarti di finale dei playoff, la squadra di casa si è imposta con un netto 99-66 contro l’Esperia Cagliari al termine di una partita che ha visto un dominio evidente in termini di intensità, ritmo e qualità offensiva. La formazione di casa ha controllato il gioco fin dall’inizio, mantenendo un vantaggio consistente lungo tutto l’incontro. La vittoria permette alla squadra di avanzare nella serie con un risultato favorevole.

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Tempo di lettura: 3 minuti La Scandone Avellino si prende gara 1 dei quarti playoff con una prova di grande autorità, superando l’ Esperia Cagliari con il punteggio di 99-66 al termine di una sfida dominata per intensità, ritmo e qualità offensiva. Al PalaDelMauro i biancoverdi indirizzano subito il match grazie a una difesa aggressiva e a un attacco fluido, capace di trovare soluzioni continue mandando in doppia cifra cinque uomini: Kmetic (19), Donda (17), Vitale (17), Ragusa (14) e Stefanini (10). Fondamentale anche la regia di Gay, protagonista con 10 assist e una gestione perfetta dei possessi. Dopo una partenza inizialmente equilibrata, la squadra di coach Ciro Dell’Imperio prende il controllo della gara alzando la pressione difensiva e costringendo Cagliari a numerose palle perse.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Scandone domina gara 1: Cagliari travolta 99-66 al Del Mauro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Playoff, Scandone Avellino schiaccia Cagliari: 99-66 al PalaDelMauro? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Dell’Imperio a bloccare Cagliari? Chi sono i protagonisti che hanno garantito cinque doppie cifre? Quale... Scandone, Iannicelli: “Contro Cagliari serve la stessa ferocia di Gara 3”Tempo di lettura: 2 minutiLa Scandone Avellino non ha tempo per cullarsi sugli allori. Temi più discussi: La Scandone Avellino travolge Cagliari: show al Del Mauro; Scandone Avellino travolge Cagliari in Gara 1 dei quarti playoff: biancoverdi inarrestabili; L’Avellino Basket domina Ruvo e consolida la sua corsa: netto successo al Del Mauro; Scandone Avellino travolgente e dominante, Benevento k.o. al Del Mauro 84-58. Scandone, vittoria netta e qualificazioneLa Scandone Avellino conquista con autorità gara 3 degli ottavi di finale playoff superando tra le mura amiche la Basket School Messina con il punteggio di 82-55 e stacca il pass per i quarti di final ... irpinia24.it Play-off, la Scandone Avellino si prende il PalaDelMauro: vittoria sulla Basket School MessinaLa Scandone Avellino parte con autorità nella corsa ai play-off, conquistando gara uno tra le mura amiche del Pala Del Mauro. Davanti a un pubblico caloroso, i biancoverdi superano una tenace Basket S ... irpinianews.it