Eurovision Song Contest 2026 | la scaletta della seconda Semifinale i cantanti in gara e le curiosità La Norvegia ripulisce la coreografia hard dopo l’ammonizione

Stasera, 14 maggio, si svolge la seconda Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 nella Wiener Stadthalle. La serata presenta la scaletta degli artisti che si esibiranno, con alcune curiosità sui partecipanti e sui loro spettacoli. Tra i concorrenti ci sono cantanti provenienti da diversi paesi europei, con performance che spaziano tra vari generi musicali. Durante le prove, la Norvegia ha modificato la coreografia di una propria esibizione in seguito a un ammonimento ufficiale.

Si alza nuovamente questa sera, 14 maggio, il sipario della Wiener Stadthalleper la seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2026. La serata decreterà gli ultimi dieci qualificati che si aggiungeranno a quei Paesi che, al primo appuntamento, hanno già staccato il biglietto per la finale di sabato 16 maggio, ovvero Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. La seconda Semifinale sarà trasmessa dalle 21 su Rai 2, preceduta alle 20.15 dall’“Anteprima Eurovision”. Alla conduzione italiana torneranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione eurovisiva, ed Elettra Lamborghini, al debutto quest’anno come cronista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eurovision Song Contest 2026: Semi-Final Draw | #Eurovision2026

Sullo stesso argomento

Eurovision Song Contest 2026, la prima Semifinale: la scaletta, i cantanti in gara e arriva Sal Da Vinci con “Per sempre sì” ma (per ora) è fuori concorsoSi alza il sipario sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda stasera martedì 12 maggio...

Eurovision Song Contest 2026, il programma della seconda semifinale: scaletta senza Italia, orari e ospitiLa scaletta della seconda serata dell'Eurovision Song Contest 2026: i 15 paesi che si esibiscono, l'ordine d'uscita, le connessioni con l'Italia e...

Temi più discussi: Eurovision Song Contest, migliaia i fan a Vienna per la cerimonia di apertura; Eurovision Song Contest 2026; Eurovision Song Contest 2026, tutto quello che c'è da sapere da Sal Da Vinci alle polemiche e i boicottaggi; Eurovision Song Contest: chi sono gli artisti più popolari di sempre?.

Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della seconda semifinale di questa sera. Apre la bulgara Dara, chiude il norvegese Jonas Lovv. Torna JJ, il vincitore dell’edizione 2025 x.com

Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della seconda semifinaleSi terrà questa sera la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2026. Nel corso della serata presentata alla Stadthalle di Vienna da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski si esibiranno 18 canta ... rollingstone.it

Chi ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026: la classifica, i finalisti e Sal Da VinciEurovision 2026, ecco chi sono gli eliminati della prima semifinale e la classifica completa della serata del 12 maggio. alfemminile.com