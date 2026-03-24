Telefonate sospette e contatti con Lavrov | il caso Ungheria-Russia scuote l’Europa

Dopo due giorni di smentite, il caso che coinvolge il governo ungherese e i contatti con il ministro degli Esteri russo ha preso una piega diversa. La situazione riguarda telefonate sospette e rapporti tra le parti, che hanno attirato l’attenzione di Bruxelles. Il governo ungherese ha ora confermato, in parte, alcune delle dichiarazioni fatte, modificando così la posizione iniziale.

Dopo due giorni di smentite, il caso che agita Bruxelles e mette sotto pressione il governo di Viktor Orbán ha cambiato natura: non più soltanto accuse rilanciate dalla stampa internazionale, ma una parziale ammissione pubblica del diretto interessato. Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha infatti riconosciuto di parlare con il collega russo Sergei Lavrov anche in coincidenza di riunioni europee, sostenendo che si tratti di una pratica “perfettamente naturale” della diplomazia. La vicenda nasce da un’inchiesta del Washington Post, ripresa e verificata da più testate internazionali, secondo cui per anni Budapest avrebbe fornito a Mosca informazioni sensibili sui colloqui interni dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Telefonate sospette e contatti con Lavrov: il caso Ungheria-Russia scuote l’Europa Articoli correlati Ungheria-Russia: il ministro degli Esteri confessa rapporti con Lavrov durante le riunioni UeLe tensioni politiche, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari in Ungheria, continuano ad aumentare. “Al punto più basso”. Russia: Lavrov elogia Trump, poi la stoccata all’Europa e all’ItaliaLa Russia continua a dichiararsi disponibile a una soluzione diplomatica della guerra in Ucraina, ma accusa l’Occidente – e in particolare l’Europa –... Contenuti e approfondimenti su Telefonate sospette e contatti con... Telefonate sospette e contatti con Lavrov: il caso Ungheria-Russia scuote l’EuropaDopo le rivelazioni della stampa internazionale, il ministro degli Esteri ungherese riconosce colloqui con Mosca attorno alle riunioni europee. Bruxelles chiede chiarimenti e cresce la diffidenza tra ... ilgiornale.it Il ministro ungherese conferma: Telefono alla Russia durante le riunioni UEL'Ungheria potrebbe aver violato il principio di leale collaborazione tra stati UE, ma Szijjárto ironizza: L'idea che esistano protocolli di sicurezza durante i Consigli UE appartiene alla categoria ... eunews.it