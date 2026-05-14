La Rose Rockets prova a vincere la tappa di Napoli ma provoca la maxi caduta di sprinter sul traguardo
Durante una tappa a Napoli, la squadra Unibet Rose Rockets ha tentato di conquistare la vittoria finale, ma all'ultimo tratto della corsa si è verificata una caduta di gruppo. Proprio nell'ultima curva, sul pavé bagnato dalla pioggia, il treno di velocisti formato dalla squadra ha causato una maxi caduta che ha coinvolto diversi corridori, tutti finiti a terra nel tratto conclusivo della gara. La corsa si è conclusa con questa scena di incidenti, modificando l'esito della tappa.
Proprio sull'ultima curva, sul pavé bagnato dalla pioggia, il trenino della Unibet Rose Rockets provoca la caduta collettiva che trascina a terra tutti i velocisti. Si salvano Ballerini e Stuyven che fanno il mini sprint, vinto dall'italiano dell'Astana XDS. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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