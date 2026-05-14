La Roma prende posizione sulla data del derby contro la Lazio | Lavoriamo per giocare domenica

La Roma ha annunciato di lavorare per disputare il derby contro la Lazio nella giornata di domenica. La società ha comunicato la propria intenzione di mantenere la data prevista, nonostante le recenti discussioni e i problemi organizzativi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti o rinvii, ma l'obiettivo dichiarato è di giocare la partita come programmato. La questione resterà sotto osservazione mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

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