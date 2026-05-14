La società calcistica ha diffuso un comunicato in cui esprime comprensione per il disappunto dei tifosi riguardo alla possibile cancellazione del derby di Roma previsto per domenica. Nel testo si afferma che si sta lavorando per disputare la partita come programmato, dimostrando attenzione alle preoccupazioni dei supporters. La comunicazione rappresenta una presa di posizione ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o decisioni ancora da confermare.

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© Calcionews24.com - Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica»

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