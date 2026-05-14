La rocca in fiore | straordinaria visita guidata I giardini del castello e l’armeria

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rocca in Fiore – 27ª Edizione. Il Giardino delle Meraviglie – Coltivare lo Stupore. Un’occasione speciale per scoprire la magia dei giardini storici del Castello di Monselice e la sua Armeria!  La Pro Loco di Monselice organizza una straordinaria visita guidata “I Giardini del Castello e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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