La rocca in fiore | straordinaria visita guidata I giardini del castello e l’armeria
La Rocca in Fiore – 27ª Edizione. Il Giardino delle Meraviglie – Coltivare lo Stupore. Un’occasione speciale per scoprire la magia dei giardini storici del Castello di Monselice e la sua Armeria! La Pro Loco di Monselice organizza una straordinaria visita guidata “I Giardini del Castello e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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SABATO 16 e DOMENICA 17 Monselice ospita la 27esima Edizione della Rocca in Fiore APERTI ANCHE A PRANZO facebook
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