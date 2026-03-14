Domenica 19 aprile 2026, dalle 10 alle 12, si terrà una visita guidata al Castello del Catajo, una dimora che suscita domande sulla sua natura tra villa e castello. Durante l'evento, i partecipanti potranno scoprire le caratteristiche architettoniche e artistiche del luogo, ammirando anche il ciclo di affreschi che racconta le imprese della famiglia Obizzi. La visita offre un'occasione per conoscere meglio questo edificio unico nel suo genere.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Ma il Catajo è una villa o un castello? Ve lo siete mai chiesti? Venite a scoprirlo con me Domenica 19 Aprile 2026 dalle ore 10 alle ore 12: vi racconterò insieme le bellezze di questo unico nel suo genere e la storia della famiglia Obizzi ammirando il ciclo di affreschi che ne celebra le imprese e poi ci rilasseremo sulle terrazze panoramiche e passeggiando nel magnifico giardino. L’escursione si svolgera’ con un numero minimo di 15 partecipanti ed in caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi. Iscrizione obbligatoria entro il 10042026 a Claudia 3472103368 oppure claudia@assoarka. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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