Visita guidata a Villa Selvatico con apertura straordinaria

Una visita guidata è stata organizzata presso Villa Selvatico con un’apertura straordinaria della tenuta Selvatico Miola. La proprietà si estende nell’area della Valle e del Colle di Sant’Elena, noto anche come “colle della Stufa” per una grotta sudorifera presente in zona. Le fonti storiche indicano che il luogo è stato frequentato dall’alto Medioevo per scopi terapeutici legati alle proprietà della grotta.

La tenuta Selvatico Miola si estende nell'area che un tempo era la Valle e il Colle di Sant'Elena, quest'ultimo detto anche "colle della Stufa" per la presenza di una grotta sudorifera, che le fonti storiche ricordano essere stata frequentata sin dall'alto Medioevo per curare e alleviare dolori.