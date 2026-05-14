Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria importante agli Internazionali d’Italia, sconfiggendo il russo Andrey Rublev con i punteggi di 6-2 e 6-4. Con questa affermazione, il tennista ha raggiunto le semifinali del torneo e ha stabilito il record di successi consecutivi in un Masters 1000, arrivando a 32 vittorie, superando il record precedente di Novak Djokovic. Durante la conferenza stampa, Sinner ha parlato della sua condizione fisica e della concentrazione su Parigi come obiettivo principale di questa stagione.

Jannik Sinner ha sconfitto il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4 e si è così qualificato alle semifinali degli Internazionali d’Italia, diventando il tennista con il maggior numero di successi consecutivi a livello di Masters 1000 (ben 32, superato il primato del serbo Novak Djokovic). Il numero 1 del mondo ha dovuto fare i conti con un momento di difficoltà nel secondo set, ma poi ha regolato in maniera perentoria il temibile avversario e ora se la dovrà vedere contro chi riuscirà ad avere la meglio nel confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce. Il fuoriclasse altoatesino ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa: “ Fisicamente mi sento bene, è normale durante un torneo avere una giornata in cui ti senti più stanco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La rivelazione di Sinner: “Sento di giocare tanto, Parigi è l’obiettivo dell’anno. Fisicamente sto diventando più forte”

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