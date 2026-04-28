Lorenzo Musetti ha dichiarato che la partita disputata non è stata delle migliori, ma si sente in buona forma fisica e punta a raggiungere i suoi obiettivi a Parigi. La sua stagione sulla terra battuta non sta vivendo momenti brillanti, e l’atleta ha commentato la propria condizione attuale senza aggiungere dettagli sulle sue prestazioni recenti. L’obiettivo principale resta il torneo di Parigi, dove spera di ottenere risultati positivi.

Stenta a decollare la stagione sulla terra battuta per Lorenzo Musetti, assoluto protagonista sul rosso nel 2025 (finale a Montecarlo, semifinale negli altri due 1000 e a Parigi) ma ancora non allo stesso livello fino a questo momento nel 2026 anche a causa dei problemi fisici che hanno condizionato pesantemente il suo percorso di avvicinamento verso la primavera europea. Tra Montecarlo, Barcellona e Madrid il suo bilancio complessivo è di quattro vittorie e tre sconfitte, di cui l’ultima rimediata quest’oggi agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo contro il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-3 6-3. Il tennista toscano non ha disputato una buona partita, perdendo piuttosto nettamente un match sulla carta ostico ma tutto sommato non impossibile per la miglior versione di Musetti sulla terra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Non una bella partita, ma fisicamente sto bene e l’obiettivo è Parigi”

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Lorenzo #Musetti esce agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. x.com