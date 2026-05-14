Durante gli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha battuto il russo Andrey Rublev con i punteggi di 6-2, 6-4, assicurandosi un posto in semifinale. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto 32 successi consecutivi a livello Masters 1000, superando il record precedente di Novak Djokovic. Dopo il match, Sinner ha commentato la sensazione di stanchezza, spiegando che è normale sentirsi così a volte, considerando il numero di partite giocate, e ha ricordato che il suo obiettivo principale rimane la partecipazione a Parigi.

Jannik Sinner ha sconfitto il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4 e si è così qualificato alle semifinali degli Internazionali d’Italia, diventando il tennista con il maggior numero di successi consecutivi a livello di Masters 1000 (ben 32, superato il primato del serbo Novak Djokovic). Il numero 1 del mondo ha dovuto fare i conti con un momento di difficoltà nel secondo set, ma poi ha regolato in maniera perentoria il temibile avversario e ora se la dovrà vedere contro chi riuscirà ad avere la meglio nel confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce. Il fuoriclasse altoatesino ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa: “ Fisicamente mi sento bene, è normale durante un torneo avere una giornata in cui ti senti più stanco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La rivelazione di Sinner: “È normale a volte sentirsi più stanco, sto giocando tanto. L’obiettivo è Parigi”

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