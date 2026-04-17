In Italia, i consumi energetici delle famiglie rappresentano il 25,4% dei consumi finali totali, mentre trasporti e industria insieme coprono il 56,4%. Recentemente, i leader europei hanno proposto misure come ridurre l’uso di energia per affrontare la crisi energetica, seguendo approcci simili. La questione coinvolge diverse aree, con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e ai risparmi nelle abitazioni e nei settori più intensivi.

In Italia i consumi energetici delle famiglie pesano per il 25,4% dei consumi finali totali. Trasporti e industria insieme ne assorbono il 56,4%. I dati vengono da Eurostat e dall’Ispra, sono verificabili e non controversi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen invece, il 13 aprile scorso, ha spiegato ai giornalisti a Bruxelles come affrontare la crisi energetica in corso: «L’energia meno costosa è ovviamente quella che non usiamo». Bisogna ridurre la domanda, ha aggiunto, «nel pieno rispetto della libera scelta dei consumatori». Il termine chiave è quello: consumatori. Le famiglie. Il riscaldamento di casa. È lì che si risolve la crisi energetica europea, mentre il Medio Oriente brucia e i prezzi del gas tornano a salire.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crisi energetica, la ricetta di von der Leyen che assomiglia a quella di Draghi: spegni la luce, salvi l’Europa

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