Cinque italiani sono deceduti alle Maldive, tra cui una ricercatrice universitaria, la figlia, una giovane assegnista, un ex studente e due istruttori. Tutti avevano in comune la passione per il mare e le immersioni, alcune delle quali praticate a livello professionale. Tra loro figura una docente di Ecologia di 51 anni, che insegnava presso un’università del nord Italia. La notizia ha suscitato scalpore tra coloro che conoscevano le vittime e seguivano le attività legate al mondo subacqueo.

Erano tutti grandi appassionati di mare e immersioni. Molti ne avevano fatto una professione. A iniziare da Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all’università di Genova. Con lei c’era anche la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, studente della stessa università. E ancora Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice dell’ateneo genovese e originaria del Torinese. Insieme alle tre donne c’erano gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Omegna, che si era laureato pochi mesi con una tesi seguita proprio da Montefalcone. Si era immersi nell’ atollo di Vaavu, alle Maldive, per esplorare una grotta a circa 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La ricercatrice e la figlia, la giovane assegnista, l’ex studente e i due istruttori: chi sono i 5 italiani morti alle Maldive

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