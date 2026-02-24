Il futuro della Medicina passa per Napoli | alla Scuola Superiore Meridionale focus sull’Intelligenza artificiale nel lavoro di medici e ricercatori

Il crescente interesse per l’intelligenza artificiale nel settore medico ha portato alla grande partecipazione dell’evento presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli il 23 febbraio. Durante l’incontro, medici e ricercatori hanno condiviso le ultime innovazioni e applicazioni dell’AI nella diagnosi e nel trattamento. La discussione si è concentrata sulle potenzialità di questa tecnologia per migliorare le cure e ridurre i errori medici. La giornata si è conclusa con un entusiasmo condiviso tra i presenti.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Quando è nata Napoli? Da Partenope a Neapolis un percorso di storia, miti e leggende La giornata è stata nobilitata dalla Lectio Magistralis dell’Avv. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneL’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.

Summit sull’intelligenza artificiale. Dal mondo dello sport alla medicina. Pacinotti Belmesseri protagonistaL’IS Pacinotti Belmesseri di Bagnone ha partecipato a tre importanti eventi nazionali e internazionali dedicati all’intelligenza artificiale, dal settore sportivo alla medicina.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Quando la ricerca diventa cura: cellule staminali e futuro della medicina; SIMG Sociale 2026. Guardare oltre per prendersi cura - Dove l’esperienza incontra il futuro della cura; Intelligenza Artificiale In Medicina, Il Futuro Passa Dalla Formazione; Oltre il vaccino, il ruolo di Astrazeneca nella medicina del futuro.

Cosa sono gli esosomi, il futuro della medicina esteticaGli esosomi sono messaggeri biologici che spopolano nei trattamenti di medicina estetica rigeneranti hi-tech. A cosa servono e quali sono i benefici ... iodonna.it

Il futuro della sanità italiana passa dal Lago di Como: biotecnologie, digitale e medicina di precisione alla Cernobbio School 2026La Cernobbio School 2026 analizza le sfide del SSN: sanità digitale, medicina di precisione e biotecnologie per garantire sostenibilità, equità e innovazione ... comozero.it

*Lo ha minacciato a scuola, con una pistola (a salve). «Ti sparo»: è successo a Roma, in una classe superiore dell’Istituto Vittorio Gassmann, in via Pietro Maffi, zona Primavalle. Un gravissimo episodio che ha scosso studenti e docenti. Secondo quanto ricostr - facebook.com facebook