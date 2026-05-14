La Puglia guarda al futuro con le energie rinnovabili | a Bari parte la Green Fair

A Bari si svolge la Green Fair, evento dedicato alle energie rinnovabili e alle opportunità che il settore rappresenta per la regione. La manifestazione si concentra sull’utilizzo delle fonti di energia sostenibili e sulla loro integrazione nel tessuto economico locale. Partecipano aziende, enti pubblici e professionisti del settore, che presentano progetti e soluzioni innovative. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e favorire il confronto tra gli attori coinvolti in questo ambito.

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