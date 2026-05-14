La Puglia guarda al futuro con le energie rinnovabili | a Bari parte la Green Fair
A Bari si svolge la Green Fair, evento dedicato alle energie rinnovabili e alle opportunità che il settore rappresenta per la regione. La manifestazione si concentra sull’utilizzo delle fonti di energia sostenibili e sulla loro integrazione nel tessuto economico locale. Partecipano aziende, enti pubblici e professionisti del settore, che presentano progetti e soluzioni innovative. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e favorire il confronto tra gli attori coinvolti in questo ambito.
Un evento dedicato alle energie rinnovabili e all'importanza strategica che il settore avrà nel futuro dell'economia pugliese. Sono queste le tematiche principali che saranno trattate durante la Green Fair, la manifestazione ospitata all'interno della Fiera del Levante di Bari dal 14 al 16 maggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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?Dal 14 al 16 maggio 2026, la Regione Puglia è a Green Fair - Agorà delle Energie Rinnovabili con un programma di talk sulle sfide della transizione energetica in Puglia. L'ingresso a Green Fair è gratuito con registrazione obbligatoria: greenfair.it/iscrizio x.com
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