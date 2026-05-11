Daikin sarà presente alla Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, in programma dal 14 al 16 maggio presso la Fiera del Levante a Bari. L’azienda parteciperà all’evento dedicato alle energie rinnovabili, confermando la propria presenza e il coinvolgimento nel settore delle soluzioni per edifici più efficienti e intelligenti. L’appuntamento si svolge nel capoluogo pugliese e si concentra su tecnologie e innovazioni nel campo delle energie sostenibili.

Daikin conferma la propria presenza a Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, in programma dal 14 al 16 maggio presso la Fiera del Levante a Bari. Si tratta di un appuntamento internazionale e innovativo punto di riferimento per il futuro delle energie rinnovabili in Italia e nel Mediterraneo e per il confronto tra aziende, istituzioni e professionisti sui temi della transizione energetica e dell’innovazione nel settore edilizio. All’interno dell’evento, giovedì 14 maggio Luca Franco, Senior Consultant Developer & Special Project Manager di Daikin Air Conditioning Italy, interverrà nel panel “Edifici intelligenti, efficienti e pronti al futuro”.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Edifici più efficienti e intelligenti: Daikin ospite a Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili di Bari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il patto green Politecnico-A2A: luce in ateneo con le energie rinnovabiliMilano, 10 aprile 2026 – Accordo A2A-Politecnico di Milano, energia verde all’università.

L’Europa delle rinnovabili paga il conto (salato) delle energie fossili. E della trappola del gas liquido di TrumpL’Unione europea continua a fare passi avanti sulle rinnovabili, eppure il conflitto in Medio Oriente ha mostrato tutta la vulnerabilità dell’Europa...

Argomenti più discussi: Edifici intelligenti, efficienti e pronti al futuro. Ne parla Enea alla Green Fair di Bari; Come cambia l’APE con la direttiva case green: dal GWP alle nuove classi; Patrimonio immobiliare più smart. Nuovi impianti e infissi efficienti aumentano il valore fino al 45%; Cosmet Group Day tra innovazione, partnership e opportunità.

Cosa fare dopo aver finito la scienza nella modalità carriera? - reddit.com reddit

ELETTRONICA TODESCATO S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Case efficienti, il valore cresce fino al 50% nelle aree più freddeSecondo una ricerca REbuild-Iuav su 7.000 annunci, il price premium aumenta con la severità del clima: da +24,5% a Reggio Calabria a +49,7% a Cuneo ... edilportale.com