La Puglia al top per le Bandiere Blu 2026 | tra le eccellenze anche Polignano e Monopoli

Per l’anno 2026, la Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di Bandiere Blu assegnate alle proprie località balneari. In particolare, la provincia di Bari riceve due riconoscimenti, destinati a Monopoli e Polignano a Mare, confermando la qualità delle acque e delle spiagge di queste località. La scelta riguarda elementi legati alle caratteristiche ambientali e alla gestione sostenibile delle aree marine. Questi riconoscimenti si aggiungono alle certificazioni già ottenute in passato dalle località della regione.

La provincia di Bari conferma la qualità del proprio mare con due Bandiere Blu assegnate, per l'anno 2026, a Monopoli e Polignano a Mare. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio e l'efficienza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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