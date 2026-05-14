Per l’edizione 2026, sono state assegnate 257 Bandiere Blu a livello nazionale, con undici Comuni in più rispetto all’anno precedente e 14 nuovi ingressi. Sono state premiate complessivamente 525 spiagge lungo le coste italiane. La Liguria si conferma come regione con il maggior numero di bandiere, mentre anche le località del Sud registrano un incremento nelle assegnazioni. Il ministro ha annunciato che il focus continuerà su un turismo più sostenibile e responsabile.

Undici Comuni in più rispetto al 2025, 14 nuovi ingressi e 525 spiagge premiate. Cresce anche il Sud, mentre il ministro Mazzi punta su un turismo sempre più sostenibile Sono 257 i Comuni italiani che nel 2026 possono sfoggiare leBandiere Blu, undici in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), certifica la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza dei servizi e la gestione sostenibile del territorio. In totale sono 525 le spiagge premiate, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale. La Liguria si conferma in cima con 35 località premiatecon le Bandiere Blu, consolidando il primato nazionale e aggiungendo due nuove Bandiere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bandiere Blu 2026 salgono a 257: la Liguria al top e Sud in crescita

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La Liguria guida le Bandiere Blu 2026 con 35 località premiate grazie alla qualità delle acque e dei servizi. Crescono i Comuni italiani riconosciuti dalla Fee, che salgono a 257 con 14 nuovi ingressi. #BandiereBlu ift.tt/3WSKTMa x.com

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