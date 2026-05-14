Adriano affronta con grande ansia il suo debutto nella società aristocratica. Nonostante l'aiuto di Ricardo, un confronto con Lisandro trasforma la serata in un vero incubo. Pia mente per coprire l'assenza di Lope. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Pia architetta un inganno per permettere a Lope di compiere la sua missione, il povero Adriano vive il suo peggior incubo sociale tra una serie di gaffes e umiliazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 maggio: Adriano in crisi, Ricardo lo aiuta ma Lisandro lo distrugge

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