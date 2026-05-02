Lope esplode contro Curro dopo il fallimento del piano, sottolineando come Esmeralda ora conosca il suo nome e rappresenti un pericolo concreto per la sua incolumità. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro rivela il suo vero nome a Esmeralda, ma il piano fallisce. Intanto, Teresa ascolta il segreto di Emilia e lo confessa a tutta la servitù.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 3 maggio: Curro rischia tutto ma Esmeralda lo incastra

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