Nella settimana dal 4 al 10 maggio, la soap opera La Promessa presenta nuovi sviluppi nelle vicende dei personaggi principali, con tensioni crescenti tra Martina, Jacobo e Lisandro. Le dinamiche familiari si fanno più intricate e alcune rivelazioni potrebbero influenzare i rapporti tra i protagonisti, portando a cambiamenti nelle relazioni e negli equilibri all’interno del palazzo. La trama si arricchisce di colpi di scena che coinvolgono i personaggi e le loro vicende personali.

La settimana dal 4 al 10 maggio de La Promessa si prepara a regalare nuovi colpi di scena, intrecci familiari sempre più complessi e rivelazioni che rischiano di cambiare gli equilibri all’interno del palazzo. La soap spagnola, in onda ogni giorno su Rete 4, continua a conquistare il pubblico con una trama ricca di tensioni, misteri e sentimenti contrastanti. Cosa accadrà a Martina e Jacobo dopo l’ennesimo scontro? Quali conseguenze avrà la scoperta di Esmeralda? E come reagiranno i personaggi di fronte alle nuove decisioni che riguardano La Promessa? Scopriamolo insieme. La settimana si apre con un confronto acceso tra Martina e Jacobo. La giovane non accetta che lui abbia rivelato a Lisandro i dubbi di Catalina e Adriano sul titolo nobiliare, e lo rimprovera duramente, intimandogli di non intromettersi più nelle questioni familiari.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio: Martina, Jacobo e le tensioni con Lisandro

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