Durante la primavera, il settore della profumeria propone fragranze caratterizzate da note verdi ed erbacee, che trasmettono sensazioni di freschezza e vitalità. Le nuove collezioni si concentrano su composizioni più luminose e ariose, pensate per rinnovare l’apprezzamento verso profumi che evocano sensazioni di rinascita e leggerezza. Questa tendenza si riflette nelle scelte dei consumatori, sempre più orientati verso fragranze che regalano un senso di rigenerazione e naturalezza.

In primavera, la profumeria si orienta verso composizioni più luminose, ariose e rigeneranti, in cui le note verdi ed erbacee diventano protagoniste. Gli accordi olfattivi dei profumi verdi evocano la natura che si risveglia. Foglie appena schiacciate, steli umidi di rugiada, erbe aromatiche e sfumature vegetali che restituiscono un’immediata sensazione di freschezza e pulizia. Le famiglie olfattive coinvolte comprendono in particolare le note verdi classiche (galbano, foglia di violetta, erba tagliata), le erbe aromatiche ( basilico, rosmarino, menta, lavanda) e talvolta accenti agrumati che ne amplificano la luminosità. A queste si affiancano spesso legni chiari e muschi puliti, che stabilizzano la composizione senza appesantirla. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La profumeria si orienta verso composizioni più luminose, ariose e rigeneranti, in cui le note verdi ed erbacee diventano protagoniste.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Note di orto, di bellezza nel verde: ci sono due note inedite nella profumeria contemporanea, sempre più apprezzate per la loro originalità. Ecco dove trovarleAnche il mondo della profumeria celebra la Giornata Mondiale della Terra, e lo fa con creazioni olfattive inedite.

Missioni negli abissi, enigmi da risolvere e mostri da cui proteggersi: le fatiche che si affrontano nei videogiochi diventano allegoria di quelle reali. E non si ha più timore di non farcelaCi sono persone che, inconsapevolmente, per difendersi da emozioni troppo difficili da vivere parlano delle proprie crisi e dei propri dolori con...

La profumeria artistica cresce. In Italia vale 310 milioni di euroA livello mondiale l’incidenza della profumeria artistica sul mercato globale del beauty è vicina al 2%, ma la sua incidenza sulla profumeria alcolica è in continuo incremento, toccando punti che in ... ilsole24ore.com

Crescono i marchi di profumeria artisticaLa profumeria di nicchia, in Italia copre il 30% del settore fragranze, con un fatturato che lo scorso anno ha superato i 310 milioni di euro, corrispondente al 2,7% del beauty business italiano sul ... ilsole24ore.com